Terremoto Roma, zona ad alta pericolosità sismica: tanta paura e gente in strada nella notte

Alle ore 22.43 italiane del 23 giugno 2019 un terremoto di magnitudo Ml 3.7 e magnitudo momento Mw 3.6 si è verificato in provincia di Roma, ad una profondità ipocentrale di 9 km. Le località più vicine sono riportate nella tabella che segue.

Dopo un’ora e mezza dal terremoto, riporta l’INGV, un’unica ulteriore scossa è stata localizzata: alle ore 23:06 di magnitudo 1.4.

Storicamente l’area è stata sede di terremoti anche molto forti, come quello del 26 agosto 1806, la cui magnitudo è stata stimata pari a 5.6 (dal catalogo CPTI15).

In epoca recente la zona è caratterizzata da sismicità frequente che raramente ha raggiunto la magnitudo 4.

Le caratteristiche della sismicità dell’area fanno sì che la pericolosità sismica è definita alta secondo il modello di riferimento per l’Italia (zonesismiche.mi.ingv.it).

Come si evince dalla Mappa del risentimento sismico in scala MCS elaborata a partire dai questionari online dal sito http://www.haisentitoilterremoto.it la scossa è stata avvertita in maniera molto evidente anche nella città di Roma. Vengono evidenziati risentimenti fino V grado MCS in alcune località della provincia di Roma.

“Nessun danno significativo”

“Nessun danno significativo“: è la valutazione della Protezione civile dopo le prime verifiche effettuate dalla sala operativa. “La scossa -spiega il capo ufficio stampa- ha interessato alcuni Comuni del Lazio. Abbiamo registrato preoccupazione nella popolazione interessata ma per fortuna non ci sono danni di nessun tipo, né alle persone né alle case“.

“Nessun danno né a cose né a persone, le nostre squadre della protezione civile sono sul territorio per le verifiche“: ha affermato all’Adnkronos il sindaco di San Cesareo Alessandra Sabelli. “Abbiamo attivato al campo sportivo una zona di accoglienza dei cittadini. Molti sono nel panico e quindi abbiamo attivato un punto di accoglienza” per chi ha paura di rientrare a casa. “I cittadini hanno avuto molta paura perché la scossa è stata forte“.

Il terremoto sui social

“Terremoto bello forte a Roma adesso o sono impazzito?”: il sisma ha fatto scattare immediatamente ieri sera il tam tam sui social. “Per fortuna che c’è Twitter a dare conferme. Il terremoto non era solo un giramento di testa” scrive Matteo. “Ragazzi a me la scossa è sembrata bella forte,” scrivono in molti. Qualcuno posta la foto di crepe sui muri: “Ecco casa di un mio amico dopo la scossa“. Mentre moltissimi, usano i social per chiedere ad amici e parenti se stanno bene. “Per chi è di Roma e dintorni, l’avete sentita? State bene?. Io sono al terzo piano e mi sono cadute delle cose dagli scaffali,” scrive una ragazza. “Io stasera non dormo – scrive una giovane – mai avuta così tanta paura“.

C’è poi chi cerca di sdrammatizzare: “Da apericena a epicentro è n’attimo“.