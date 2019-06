Terremoto Roma, il racconto del fotoreporter: “Sembrava una bomba”

“C’è stata una botta fortissima, sembrava che una bomba fosse esplosa sotto la casa“: lo ha raccontato Umberto Pizzi, fotoreporter, che ha lavorato anche per la FAO in Iraq, Iran, Turchia, Siria, Giordania, riferendosi alla scossa di terremoto verificatasi ieri in provincia di Roma alle le 22:43 di ieri sera. Pizzi vive a Zagarolo (Roma), praticamente l’epicentro della scossa della notte scorsa. “Io ho una casa in mezzo alla campagna, costruita ormai 41 anni fa da un ex collega diventato architetto che me l’ha fatta antisismica, con tutti i crismi, da far invidia ai giapponesi – racconta Pizzi all’AdnKronos – Grazie a questo non ho avuto danni, nessun problema. Gli effetti dei terremoti in Italia li ho visti tante volte, per lavoro, anche terribili, qui, per fortuna, non è successo nulla: all’inizio pensavo che ci fossero stati dei danni e ho controllato, ma tutto sembra a posto. Non c’è nulla da fotografare“.