Terremoto Roma: segnalate poche criticità, lievi danni e crepe

“Dalla scorsa notte abbiamo avviato verifiche con la Polizia Locale di Roma Capitale e la Protezione Civile del Campidoglio per il Terremoto a Roma. Finora non vengono segnalate grosse criticità, controlli in corso in particolare su edifici scolastici. E’ aperto il Centro operativo comunale (Coc) per fare punto situazione“: lo ha reso noto il sindaco Raggi in riferimento all’evento sismico verificatosi ieri sera alle 22:43.

Sono in corso i sopralluoghi nelle palazzine di via della Libertà a Colonna dove la scossa ha creato crepe e danni, anche se lievi.