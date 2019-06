Terremoto Roma, continuano i sopralluoghi dopo la scossa di domenica sera: un asilo rimarrà chiuso

Il Centro operativo comunale (COC), che era riunito presso la sede della Protezione Civile di Roma Capitale dopo la scossa di Terremoto di domenica sera in zona Castelli Romani e avvertita distintamente anche nella capitale, ha ultimato il suo compito, la fase emergenziale e’ stata dichiarata conclusa nella riunione di oggi pomeriggio. Le attività previste domani saranno svolte direttamente dai Municipi interessati. In particolar modo, a carico dell’Unita’ di Crisi Locale del Municipio XI saranno realizzati ulteriori sopralluoghi presso gli asili nido “Irlandesi” e “Aquilone Blu”. Nel Municipio V, invece, l’asilo nido “Zigo Zago” resta chiuso in attesa di indicazioni relative alla verifica sulle uscite di sicurezza. Il COC ha coordinato l’attività di verifica presso gli istituti scolastici capitolini svolta dagli uffici comunali con il supporto dei vigili del fuoco, della Polizia Locale e della Protezione Civile. Sono stati realizzati complessivamente oltre 80 interventi.