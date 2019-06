Terremoto Roma, le impressionanti immagini VIDEO della scossa in Autostrada sull’A24

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha fatto tremare Roma nella notte, creando il panico tra la popolazione che si è riversata in strada. La profondità di 9km è stata responsabile della netta percezione del sisma da parte della popolazione e le immagini che trovate di seguito giustificano la paura provata dagli abitanti di Colonna, epicentro del sisma, della capitale stessa e delle aree circostanti. Nel video ripreso dalle telecamere dell’autostrada A24, in prossimità della barriera Roma Est e del Gra, si vede la terra tremare vistosamente mentre l’arteria è percorsa da numerosi veicoli.

L’area più vicina all’epicentro ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli, precisamente a Colonna, San Cesareo e Zagarolo. La scala Mercalli (ancora molto utilizzata in ambito scientifico, a differenza di quanto molti erroneamente ritengono) non misura l’intensità del terremoto, ma i suoi effetti sul territorio, quindi lo stesso sisma di data magnitudo ha un differente grado Mercalli in base alle zone più o meno vicine all’epicentro e agli effetti del sisma sui territori. Non è una misurazione alternativa a quella della scala Richter (che misura l’intensità del sisma), ma complementare e altrettanto importante. Il 5° grado della scala Mercalli, misurato per quest’episodio a Colonna, San Cesareo e Zagarolo, significa che la scossa è classificata come “piuttosto forte“, cioè “Avvertita anche da persone addormentate; caduta di oggetti“.

Non stupisce, dunque, che qualcuno l’abbia descritta come una bomba. “C’è stata una botta fortissima, sembrava che una bomba fosse esplosa sotto la casa“: ha raccontato il fotoreporter Umberto Pizzi, che vive a Zagarolo, praticamente l’epicentro della scossa.

Altre due lievi scosse di terremoto hanno poi colpito nella notte l’area di Colonna e Zagarolo. Le scosse successive sono state fortunatamente soltanto due, molto lievi: entrambe di magnitudo 1.4, la prima alle 23:06 di ieri e la seconda all’1:23 di oggi.