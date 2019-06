Terremoto in Toscana: scossa avvertita a Forte dei Marmi e Pietrasanta, scuole evacuate in Versilia

Un terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km nordovest da Forte dei Marmi (LU) alle 12:22:54, ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Massa, Carrara, La Spezia, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Lucca, Viareggio, Santo Stefano di Magra, Sarzana (dati “Hai Sentito il Terremoto”).

Non ci sono state al momento segnalazioni di danni o richieste di soccorso ai vigili del fuoco.

Numerose scuole di ogni ordine e grado della Versilia sono state evacuate. Pur non essendo segnalati danni alle strutture scolastiche, molti dirigenti hanno deciso precauzionalmente di far uscire in anticipo gli studenti, che hanno atteso all’aperto l’arrivo dei genitori.