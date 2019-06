Terrore in North Carolina, giovane sopravvive con gravi ferite all’attacco di uno squalo: l’animale preso a pugni dal padre

Un’adolescente attaccata da uno squalo in North Carolina è stata liberata dalle sue fauci quando il padre si è lanciato per salvarla, colpendo diverse volte l’animale. Sembra la scena di un film, invece è la realtà e ora Paige Winter, 17 anni, ha perso una gamba e alcune dita della mano. “All’improvviso, tutti hanno iniziato ad urlare, ho guardato alla mia sinistra e stavano correndo verso questa ragazzina. Sembrava piccola ma ha 17 anni. Sembrava che stesse strisciando sulla pancia sulla spiaggia e le autorità stavano correndo verso di lei, suonavano le sirene, tutti urlavano e hanno fatto uscire immediatamente tutti dall’acqua”, è il racconto di un testimone a WCTI.

Le autorità hanno riportato che la 17enne ha avuto “gravi ferite” alla gamba e alle mani, incluse “profonde lacerazioni della gamba, della zona pelvica e delle mani”. Casey Arthur, vicecomandante dei vigili del fuoco, ha spiegato che l’incidente è “piuttosto raro” e qualcosa che non si verifica troppo spesso: “Soprattutto quando si parla di un morso di squalo, sono piuttosto rari”. La giovane è stata trasportata al Vidant Medical Center di Greenville, dove ha ricevuto tutte le cure del caso e purtroppo anche l’amputazione della gamba sopra il ginocchio e di alcune dita.

La nonna della ragazza ha raccontato: “Fortunatamente nostro figlio era con lei. Ha detto di aver colpito lo squalo in faccia 5 volte prima che la lasciasse andare”, aggiungendo che la nipote potrebbe aver bisogno di un trapianto di mano in futuro. Nonostante le sue ferite, Paige ha dichiarato che si riprenderà e che avrà bisogno di ulteriori interventi. In una dichiarazione in cui ha ringraziato tutte le persone che l’hanno aiutata, ha detto che continuerà ad essere positiva e grata per il fatto che non sia andata peggio. L’ospedale conferma che Paige rimane una “decisa sostenitrice della vita marina e degli animali che vivono in acqua”. “Desidera che le persone continuino a rispettare gli animali nel loro ambiente”, si legge in una dichiarazione dell’ospedale.

La guardia forestale Paul Terry ha dichiarato a WRAL che l’acqua era torbida al momento dell’incidente. Le autorità non sono sicure sul tipo di squalo coinvolto nell’attacco e stanno attendendo ulteriori informazioni da specialisti e biologi marini. Questa notizia arriva una settimana dopo che un uomo californiano di 65 anni ha perso la vita dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre nuotava al largo della costa di Maui, isola delle Hawaii. Un testimone ha raccontato che aveva perso una gamba quando è stato portato a riva.