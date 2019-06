Tetraplegico recupera l’uso delle mani: ha ringraziato i medici

E’ sveglio e cosciente il paziente tetraplegico dell’ospedale Cto della Città della Salute di Torino a cui un innovativo intervento restituirà l’uso delle mani. Sottoposto ieri all’intervento, durato circa tre ore e mezza per arto, l’uomo, un ex pasticcere di 52 anni, inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo.

Per vedere i primi miglioramenti saranno necessari tre-quattro mesi, un anno per il recupero della funzionalità delle dita. Una volta sveglio, il paziente ha chiesto come era andato l’intervento e, soddisfatto dell’esito, ha ringraziato i medici.