Torna #SpazioCinema, appuntamento con “First Man”

Torna #SpazioCinema con il secondo appuntamento con la trilogia dei numeri uno. Dopo ‘Gagarin – Primo nello Spazio’ è ora la volta di ‘First Man – il Primo Uomo’, il prossimo venerdì 28 giugno alle ore 21.00, che narra l’avvincente storia dell’astronauta della NASA Neil Armstrong, primo essere umano a mettere piede sulla Luna.

Selezionato e assoldato come comandante della missione Gemini 8, Neil è il primo civile a volare nello spazio nel marzo del ’66. Il film si concentra sulla figura di Neil Armstrong e gli anni tra il 1961 e il 1969. Resoconto viscerale e in prima persona, basato sul libro di James R. Hansen, il film esplora i sacrifici e il costo, per Armstrong e per l’intera nazione, di una delle missioni più pericolose della storia.

Grazi alla disponibilità della Universal, a cui ASI e il Giornale dello Spettacolo devono dire grazie anche in questa occasione, il film diretto da Damien Chazelle e interpretato da Ryan Gosling e da una straordinaria Claire Foy, torna sugli schermi dell’Agenzia Spaziale Italiana, dopo l’anteprima cinematografica all’Auditorium Luigi Broglio dello scorso ottobre.