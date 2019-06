Toscana, il presidente Rossi sulla nave per ripulire mare da plastiche: “Che fine ha fatto il progetto Sauro”

Il progetto Sauro, prevedeva l’intervento di una nave in grado di rimuovere le isole di plastica che, periodicamente, si formano in mare, in particolare tra Corsica, Gorgona e Capraia.A rilanciarlo è presidente della Toscana, Enrico Rossi, che ha contattato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e si rivolgerà anche al presidente della Liguria, Giovanni Toti.



“Siamo disponibili a utilizzare altri dispositivi, di concerto col Ministero dell’Ambiente, la Corsica e la UE. Ci sono altri sistemi su cui intervenire in questa materia, ci vuole convergenza sulla dimensione della spesa” ha spiegato Rossi che aggiunge “Che fine ha fatto il progetto Sauro? Se il progetto è stato accantonato, vogliamo che sia ripreso e riattivato. E ci batteremo perché sia reso operativo. Sappiamo che dal novembre scorso c’è una interrogazione sulla questione da parte della deputata Rossella Muroni che chiede la stessa cosa al presidente del Consiglio e ai ministri dell’Ambiente e della Difesa. E’ ancora in attesa di risposta“.

Il progetto si basa su un calcolo di modelli, la verifica attraverso il satellite dell’eventuale accumulo di plastica e l’intervento di pulitura da parte di una nave.