Trasporto aereo: grazie a SITA l’Aeroporto di Melbourne nel 2038 gestirà il doppio dei passeggeri

L’Aeroporto di Melbourne si prepara a gestire entro il 2038 il doppio dei passeggeri attuali – da 36,7 milioni nel 2018 a 70 milioni – grazie alla tecnologia di SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo. Nei terminal dello scalo saranno installate oltre 400 postazioni tecnologiche di SITA per il check-in, bag drop, gate di imbarco per fare fronte alla crescita prevista nei prossimi vent’anni. L’aeroporto destinerà parte degli investimenti multimiliardari destinati alla tecnologia a soluzioni flessibili e “a portata di passeggero”, che consentiranno di garantire un’esperienza di viaggio di alta qualità ai sempre più numerosi viaggiatori e di supportare le compagnie aeree nella gestione di operazioni di complessità crescente.

SITA è da tempo partner dell’Aeroporto di Melbourne, a cui già fornisce varie soluzioni flessibili per il check-in dei passeggeri e l’imbarco bagagli ora attive al Terminal Internazionale. Queste tecnologie saranno progressivamente implementate negli altri terminal, fino a raggiungere l’obiettivo di oltre 400 postazioni che includeranno desk mobili e standard per il check-in, gate di imbarco, chioschi self-service per il check-in, punti per l’imbarco bagagli self-service o ibridi.

Tutte queste soluzioni si baseranno sulla piattaforma common-use di SITA AirportConnect® Open, utilizzata in centinaia di aeroporti in tutto il mondo. In particolare, essendo postazioni ibride – cioè adatte a operazioni sia self-service che assistite – consentiranno di variare la modalità utilizzata a seconda del momento della giornata, delle tipologie del traffico viaggiatori e delle preferenze di ogni compagnia aerea. Tale flessibilità consentira all’aeroporto di ridisegnare le funzioni dei terminal, a vantaggio dell’esperienza del viaggiatore.

Sumesh Patel, Presidente SITA, Asia Pacifico, ha dichiarato: “L’espansione e lo sviluppo dell’Aeroporto di Melbourne si focalizzano sul duplice obiettivo di fornire un’esperienza di viaggio positiva ai passeggeri e di massimizzare l’uso delle infrastrutture dello scalo. Il lavoro sinergico dei nostri team ci ha consentito di comprendere le sfide dell’aeroporto, anche a fronte della sua espansione. Il risultato sviluppato da SITA è una soluzione ottimale per lo scalo, che aumenterà i servizi disponibili nel terminal internazionale dell’aeroporto e le installerà anche nelle aree destinate ai voli domestici. La nostra stretta collaborazione assicura che venga fornita la soluzione migliore, salvaguardando per il futuro gli investimenti a lungo termine dell’aeroporto.”

Luke Halliday, CIO dell’Aeroporto di Melbourne, ha dichiarato: “La tecnologia ha un ruolo sempre più importante nelle operazioni di un aeroporto, soprattutto quando si ha – come nel nostro caso – l’obiettivo di semplificare il transito dei passeggeri e rendere i passaggi ai checkpoint e le operazioni il meno invasive possibile nell’esperienza di volo. Avevamo bisogno di un partner che ci aiutasse a raggiungere questo scopo e ci fornisse le migliori soluzioni per venire incontro ai nostri bisogni – che cambiano continuamente, insieme alla nostra progressiva espansione: abbiamo trovato quello che cercavamo in SITA, con cui abbiamo esteso una collaborazione già in essere. I nostri team lavorano bene insieme, poiché l’expertise e le competenze di SITA la rendono il partner ideale per la trasformazione.”

“La soluzione ibrida e flessibile creata e fornita da SITA incrementerà la capacità dei nostri terminal, consentendoci di mantenere un approccio che mette al cliente al centro. Una formula che, nell’insieme, contribuisce al nostro successo”.

L’Aeroporto di Melbourne attrae le compagnie aeree grazie a operazioni 24/7 e alla disposizione dei terminal, offrendo una buona connettività e i tempi di connessione più bassi di tutti i più grandi aeroporti australiani. Secondo le previsioni, Melbourne stessa sarà la città più grande dell’Australasia in termini di popolazione entro il 2030. La tecnologia di SITA permetterà all’aeroporto di gestire la sua crescita futura, mantenendo alto il livello dei servizi offerti ai passeggeri.

SITA fornisce anche servizi di common-use ad altri importanti aeroporti australiani tra cui quelli di Brisbane, Adelaide, Gold Coast e Cairns, permettendo così al Paese di rimanere leader mondiale nei servizi aerei e aeroportuali.