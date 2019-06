Triplo selfie per BepiColombo, in viaggio verso Mercurio

Scattarsi un selfie e postarlo immediatamente sui social media: BepiColombo può fare anche questo. La navicella Esa-Jaxa in viaggio verso Mercurio – riporta Global Science – ha utilizzato in contemporanea le sue tre “selfie-cam”, diffondendo subito dopo tre immagini tramite il suo account Twitter.

Le foto, in bianco e nero con una risoluzione di 1024 x 1024 pixel, mostrano il pannello solare di Bepi (a sinistra), la sua antenna media (al centro) e quella più alta (a destra) collegate al Mercury Planetary Orbiter.

BepiColombo ha iniziato la sua traversata del Sistema Solare interno lo scorso ottobre, partendo dallo spazio porto di Kourou in Guyana Francese a bordo lanciatore Ariane 5. Il viaggio della sonda coprirà in tutto 9 miliardi di chilometri, nel corso dei quali Bepi effettuerà un sorvolo ravvicinato della Terra, previsto per il 13 aprile 2020, due di Venere e infine sei di Mercurio, il suo obiettivo planetario.