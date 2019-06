Troppo caldo per lavorare, operai scioperano in fabbrica

Si sono fermati per il troppo caldo questa mattina i lavoratori della Padana Tubi di Guastalla (Reggio Emilia). Hanno scioperato per un’ora dopo che le richieste di arrivare ad un accordo di riduzione oraria nel periodo estivo, con particolare riferimento a queste giornate dove i picchi di temperatura rendono gli stabilimenti produttivi roventi per il troppo caldo, non hanno prodotto alcun esito. Alla richiesta dei lavoratori che la riduzione oraria fosse in parte a carico aziendale, fa sapere la Fiom-Cgil – l’azienda ha infatti risposto di no. “La soluzione proposta dalla direzione – ha spiegato Emiliano Borciani, Fiom Reggio Emilia – che ne’ Rsu ne’ lavoratori considerano sufficiente, e’ quella per cui chi non si sente di lavorare puo’ stare a casa in permesso terminando il turno due ore prima. Questo in un contesto di reale rischio per la salute e in assenza di investimenti seri su impianti di areazione e piu’ in generale a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”. La Padana tubi, produce profilati d’acciaio, ha circa 700 dipendenti e ha chiuso l’ultimo esercizio con circa 50 milioni di utile.