Troppo obeso: tribunale improvvisato in ambulanza per un trafficante di droga

Un trafficante di cocaina è così obeso che è stato necessario improvvisare un’aula di tribunale nella sua ambulanza in modo che si dichiarasse colpevole. Kirk Lenell Smith, 42 anni e 272kg, si è sistemato sul letto nel retro del veicolo d’emergenza prima di essere portato davanti al Tribunale della Contea di Hamilton a Cincinnati, in Ohio: è stato il modo più semplice per farlo comparire davanti al giudice. Smith ha ammesso di trafficare cocaina e di essere un criminale in possesso di un’arma durante un’udienza improvvisata, secondo quanto riportato da Cincinnati Enquirer.

Il giudice Tom Heekin ha dichiarato: “Spostare Kirk Smith dall’ambulanza avrebbe messo in pericolo la sua salute e il suo benessere”. Il giudice aveva un piede dentro l’ambulanza mentre parlava con Smith e lo stenografo del tribunale stava ai margini del veicolo. Smith era collegato ad un monitor per controllare l’ossigeno nel sangue durante il procedimento ed è riuscito a rispondere alle domande del giudice solo con una o due parole. Gli era stata data l’opportunità di fare una dichiarazione, ma dopo aver tentato diverse volte, non stava bene per parlare. Ha ricevuto una condanna di due anni in carcere, sentenza concordata come parte di un patteggiamento.

La casa dell’uomo era stata perquisita lo scorso aprile e la polizia vi aveva trovato uno zaino che conteneva cocaina “in quantità indicative di traffico” e una pistola carica che non poteva detenere. Smith era stato condannato anche nel 2009 per traffico di cocaina ed era finito in prigione per 3 anni. Simili condanne risalgono anche al 1999, riporta Cincinnati Enquirer.