Tumore al seno: il 30% delle donne con la parrucca a fine cura, al via lo studio

Perdere i capelli è uno tra gli effetti indesiderati più temuti di alcuni trattamenti chemioterapici per le donne con cancro al seno. Una forma di alopecia permanente affligge il 30% delle pazienti oncologiche e non si risolve a fine cura. Proprio per trovare soluzioni concrete ed efficaci, la Sidemast (Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse) ha finanziato uno studio multicentrico italiano, iniziato a gennaio 2018, che seguirà l’evoluzione dei capelli nel tempo su un campione di 100-150 donne sottoposte a chemioterapia per tumore mammario.

La ricerca, hanno spiegato gli specialisti oggi a Milano, avrà una durata approssimativa di 2 anni e ha lo scopo di indagare le cause dell’alopecia e le possibili cure. In particolare, l’obiettivo è quello di capire come prevenire o trattare questo problema. L’alopecia permanente, inoltre, interessa anche i bambini: il 10% dei piccoli colpiti da leucemia resteranno con pochi capelli per tutta la vita, uno stigma evidente anche se superano la malattia. Anche di alopecia da farmaci si parlerà durante il prossimo Congresso mondiale di dermatologia (Wcd2019), in programma a Milano dal 10 al 15 giugno.

“Le ricadute psicologiche per una donna costretta a indossare parrucche o foulard per tutta la vita, o per un lungo lasso di tempo, sono molto pesanti – spiega Bianca Maria Piraccini, associato in Dermatologia presso il Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale dell’Università di Bologna – Secondo uno studio americano, il 4% delle pazienti con diagnosi di cancro della mammella sotto i 35 anni rifiuta la chemioterapia, accettando di mettere a rischio la vita, per paura di guardarsi allo specchio e vedersi calva”. Un problema che finora non è stato sufficientemente considerato: la cosa fondamentale era salvare la vita. Ma oggi va rivalutato alla luce dei successi dell’oncologia.

Sidemast ha promosso il trial ‘Alopecia permanente da chemioterapici’, uno studio interventistico sperimentale senza farmaco “che si focalizza sulle caratteristiche epidemiologiche, cliniche, dermoscopiche, istopatologiche e sulla microscopia confocale – spiega Piergiacomo Calzavara-Pinton, presidente Sidemast – Alla ricerca partecipano pazienti di sesso femminile, osservate prima, durante e dopo la chemioterapia. Vogliamo capire come prevedere i casi di alopecia permanente, come prevenirla e offrire le soluzioni terapeutiche più adeguate”.

Ad oggi, purtroppo, “si sa ancora troppo poco sui fattori che possono portare all’alopecia – continua Piraccini – Sono in corso ricerche sui geni predisponenti e, in futuro, si potrà prevedere chi sarà colpito da alopecia dopo la somministrazione dei farmaci chemioterapici. Studi scientifici hanno invece fornito qualche evidenza in più sulla prevenzione di questo effetto collaterale: il raffreddamento dello scalpo durante la chemioterapia con caschi o cuffie riduce la caduta dei capelli”.

“Per quanto riguarda la cura – prosegue l’esperta – per ora sappiamo che l’applicazione locale di minoxidil lozione, da anni in commercio in Italia e nel mondo per l’alopecia androgenetica, durante la chemioterapia e nei 4-5 mesi successivi facilita la ricrescita dei capelli. Dopo un anno dall’inizio del trattamento il paziente viene rivalutato. Se ha ottenuto benefici, la cura viene portata avanti, in caso contrario sospesa. Abbiamo però bisogno di incrementare ulteriormente la ricerca. Ed è per questo – conclude Piraccini – che studi come quello finanziato dalla Sidemast sono di importanza decisiva”.