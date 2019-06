Tumore al seno: solo una donna su 5 sa che il consumo di alcol è un importante fattore di rischio

C’è poca consapevolezza da parte delle donne sul ruolo dell’alcol nell’aumentare il rischio di tumore al seno. Solo una su cinque che frequenta cliniche o si sottopone allo screening mammografico e solo la metà del personale sanitario intervistato sa che l’alcol è un fattore di rischio per questa patologia. Lo spiega uno studio dell’Università di Southampton, pubblicato su Bmj Open, a cui hanno partecipato 238 persone tra pazienti e operatori clinici. La conoscenza dei fattori di rischio modificabili era più o meno la stessa in entrambi i gruppi di pazienti. Per poco meno di un terzo dei partecipanti (il 30%) l’obesità è un fattore di rischio, mentre la metà è arrivata a identificare correttamente anche il fumo. Ma solo circa uno su sei (16%) nel gruppo che stava facendo uno screening mammografico, e circa uno su quattro (23%) del gruppo che stava seguendo cure cliniche, sapeva che l’alcol è un fattore di rischio. Dalla ricerca è emerso anche che solo poco più della metà di coloro che diceva di aver bevuto alcol pensava di sapere come stimare il contenuto alcolico delle bevande.