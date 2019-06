Tumore del pancreas: nuova terapia innovativa dimezza la progressione della malattia

Una terapia innovativa migliora per la prima volta la sopravvivenza dei pazienti con tumore del pancreas metastatico: si tratta di olaparib, e nei pazienti con mutazione dei geni BRCA1 e/o BRCA2 ha ridotto del 47% il rischio di progressione della malattia, rallentandola e in pratica stabilizzandola. A due anni, il 22% dei pazienti trattati con olaparib risulta libero da progressione di malattia (rispetto al 9,6% di quelli trattati con placebo).

Sono i dati principali dello studio internazionale di fase III POLO, presentati oggi al Congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) e pubblicati sul New England Journal of Medicine.

Il nuovo farmaco dimezza il rischio di progressione della malattia per i suddetti pazienti, che presentano alcune specifiche mutazioni genetiche già rilevate nei tumori dell’ovaio e della mammella.

Lo studio ha coinvolto pazienti con tumore del pancreas e con la mutazione genica che avevano seguito per almeno 16 settimane chemioterapia di prima linea con derivati del platino senza progressione di malattia.

Nel 2018, in Italia, sono stati stimati 13.300 nuovi casi di tumore del pancreas, con una sopravvivenza a 5 anni pari all’8,1%: circa il 7,5% dei pazienti con tumore del pancreas ha le predette mutazioni ed è quindi candidabile alla terapia con olaparib, che si assume per bocca ed è già in uso per altri tumori.