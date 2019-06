Tumore al seno: la “dieta tagliagrassi” riduce il rischio di morte

Una ricerca statunitense, finanziata con fondi Federali nell’ambito del progetto Women’s Health Initiative (WHT), ha seguito 49mila donne tra i 50 ed i 79 anni di età per un periodo complessivo di circa 20 anni, scoprendo che una dieta “tagliagrassi” che prevede porzioni giornaliere di frutta, verdura e cereali ha dimostrato di ridurre significativamente il rischio di morte per tumore al seno del 21%.

I risultati dello studio sono stati presentati al Congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco) e si riferiscono ad un campione non usuale per la sua ampiezza: per tale motivo è stato ritenuto dagli esperti molto significativo.

Una conferma dell’importanza dell’alimentazione arriva anche da un’altra ricerca italiana, presentata all’Asco e condotta da Università di Verona e Fondazione-Policlinico Gemelli di Roma.