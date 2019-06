Tumori, la prevenzione salva la vita: con la diagnosi precoce la mortalità si riduce fino all’80%

La prevenzione effettuando gli screening, soprattutto quelli basati sull’utilizzo di tecnologie avanzate come la mammografia digitale, per diagnosticare precocemente i Tumori puo’ davvero salvare la vita. E’ emerso oggi a Roma al convegno “Il valore sociale dei dati in sanità” organizzato dal network di promozione della salute Presa, in cui e’ stata presentata una ricerca dell’Eehta del Ceis di Tor Vergata per la direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute. Utilizzare moderne tecnologie nella fase di screening di patologie tumorali come quello al seno, al colon retto, o il cancro della prostata può portare effetti molto importanti: diminuisce la mortalità nel caso del colon retto del 79% rispetto a differenti tipologie di screening. Rispetto a nessuno screening la colonscopia si rivela l’esame più efficace per ridurre la mortalità.

Nel tumore al seno l’adesione allo screening può ridurre del 45-50% la mortalità della malattia e la mammografia digitale, seppure piu’ costosa, e’ efficace rispetto ai costi. Nel tumore della prostata si riscontra una riduzione della mortalità del 30% a seguito dello screening. “Un utilizzo appropriato e tempestivo dei Dispositivi Medici – spiega il professor Francesco Saverio Mennini, Reseach Director dell’Eehta del Ceis – potrebbe permettere una forte riduzione dei costi indiretti quale conseguenza di una precoce presa in carico del paziente ed individuazione di una patologia che puo’ garantire un rallentamento ed anche una cura di una malattia con conseguente riduzione dei costi indiretti, delle prestazioni previdenziali e dei costi a carico dei caregivers.” “La prevenzione in Italia – dice Marcella Marletta , direttore generale della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute – e’ davvero una fetta troppo piccola di investimenti, la spesa per la prevenzione e’ troppo bassa. La salute e il suo mantenimento non sono un costo ma un investimento e in quest’ambito investire in tecnologia e’ importante”.