“Uccidete il Principe Harry, ha sposato un’afroamericana”: arrestati due pericolosi attentatori

Su internet e sui social incitavano ad attacchi contro il principe Harry, reo di aver sposato un afro-americana. Ora due neonazisti sono stati condannati per terrorismo, rispettivamente a 18 mesi e quattro anni di carcere. Si tratta di Michal Szewczuk, 19 anni, residente a Leeds, e Oskar Dunn-Koczorowski, 18 anni, di West London. I due facevano parte di un gruppo estremista chiamato Sonnenkrieg Division. Il sito Internet del gruppo, controllato proprio dai due, utilizzava un linguaggio violento e razzista, misogino e antisemita, arrivando addirittura a sparare al principe Harry, considerato un “traditore della razza” dato che ha sposato Meghan Markle, di madre afro-americana.

I due sono stati arrestati dopo un’inchiesta della Bbc sul loro gruppo neonazista. Considerato dalla polizia uno dei gruppi più radicali dell’estrema destra britannica, Sonnekrieg Division utilizzo Internet per auto-erigersi a gruppo di fondamentale importanza, sebbene sia costituito da un esiguo numero di persone, come spiega l’emittente britannica. La sua ideologia neonazista contiene anche richiami esoterici e al satanismo, e il suo obiettivo è quello del collasso della civilizzazione per creare una società di guerrieri nazisti.