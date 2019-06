UFO e alieni “atterrano” a Sapri: domenica convegno con grandi personaggi dell’ufologia italiana

“Mancano pochi giorni e l’attesa è febbrile. Domenica 23 giugno 2019, a Sapri, ridente località turistica in provincia di Salerno, si svolgerà un importante convegno a tema ufo ed alieni, con la partecipazione di importanti ricercatori ed ufologi italiani“: lo spiega in una nota il Centro Ufologico Mediterraneo. “Reduci da molte trasmissioni su televisioni nazionali, ma anche giornali e radio, i due principali protagonisti saranno il dott. Angelo Carannante Presidente del C.UFO.M. e l’ing. Ennio Piccaluga Presidente Onorario. C’è vita su Marte? Perché gli enti spaziali ed i governi nascondono la verità sugli ufo? Come mai gli ufo spesso stazionano su automobili? Che ci fa un’antenna parabolica su un asteroide? E’ possibile che gli alieni siano già sulla terra? E se così fosse, da quanto tempo? Perché? Cercheranno di dare risposte, anche con immagini inedite, a questi inquietanti interrogativi. Il dott. Berardino Ferrara relazionerà sui segnali lanciati nello spazio e le probabilità di incontrare civiltà aliene, ma anche sulla possibilità realistica di raggiungere altri pianeti: la velocità della luce si può superare? Il contattato, ing. Adamo Fucci, parlerà di una straordinaria esperienza avuta e di incontri con strani esseri, e racconterà di inesplicabili fatti accadutigli realmente. L’appuntamento è presso la Sala Consiliare del Comune di Sapri, Via Villa Comunale, n. 1 – 84073 – Sapri (Salerno). Ingresso gratuito. Si inizia alle 11 e 30, pausa pranzo (locali per mangiare molto vicini alla sala conferenze) e poi sessione pomeridiana dalle 14,30 fino alle 17. Per informazioni telefonare ad uno dei seguenti recapiti: 3204659798 – 3883279992 – 3384887802.”