Ultraleggero precipita alle porte di Roma, morto il pilota

Tragedia a Fiano Romano, comune in provincia di Roma, dove oggi pomeriggio, poco dopo le 16:30, un velivolo Ultraleggero è caduto per cause ancora da appurare. Il pilota è morto sul colpo: per Antonio Viti, 49 anni originario di Castel Madama, non c’è stato nulla da fare. L’uomo – secondo quanto si apprende – era arrivato al ‘Campo Volo’ con il suo Ultraleggero e lì ne aveva affittato un altro. Appena partito però, dopo una virata, ha perso il controllo dell’aereo, precipitando sulla pista di atterraggio. Inutili i soccorsi del 118, il 49enne è morto sul colpo. Indagano i carabinieri della compagnia di Monterotondo e quelli di Fiano Romano.