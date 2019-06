Umbria: cade ultraleggero sui Monti Martani, 2 feriti gravi

Incidente sui Monti Martani: un uomo e una donna sono rimasti gravemente feriti dopo che l’aereo ultraleggero sul quale viaggiavano è caduto in località Collesecco di Gualdo Cattaneo.

I due sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Perugia: entrambi sono stati ricoverati in rianimazione, la prognosi è riservata.