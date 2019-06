Ungheria, incidente sul Danubio: recuperati i corpi di 13 vittime, 15 persone risultano ancora disperse

Sono stati recuperati i corpi di 13 vittime coinvolte nel disastro che mercoledì scorso, a Budapest, ha visto affondare un traghetto nel Danubio. Il portale 24.hu riporta che 15 persone sono ancora disperse.

Il traghetto, l’Hableany, è affondato a seguito di un incidente con un’imbarcazione più grande, la Viking Sigyn. A bordo dell’Hableany viaggiavano 33 turisti e 2 membri dell’equipaggio. Il capitano della Viking Sigyn, un cittadino ucraino, rimarrà in carcere per un mese in attesa della conclusione dell’indagine.