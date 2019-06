USA, Philadelphia: grave incendio ed esplosioni in raffineria

Un vasto incendio è scoppiato in una raffineria di Philadelphia, in Pennsylvania, dove si sono verificate anche varie esplosioni. Varie strade sono state chiusi e ai residenti dell’area è stato chiesto di restare all’interno degli edifici. Non sono stati emessi ordini d’evacuazione. I soccorritori e il personale d’emergenza sono sul posto.

L’impianto si trova a poca distanza dal complesso sportivo della città nell’Energy Solutions Refining Complex, un complesso di impianti di raffineria che è stato fondato 150 anni fa.