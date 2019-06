Vaccini, New York: stop alle esenzioni per motivi religiosi

Stop alle esenzioni per i vaccini per motivi religiosi nello Stato di New York: il governatore ha firmato la legge che arriva in momento molto delicato, in cui gli Stati Uniti stanno affrontando la peggiore epidemia di morbillo degli ultimi decenni e che a New York sarebbe partita da un focolaio nella comunità ebraico ortodossa di Brooklyn.

“La scienza è chiarissima, i vaccini sono sicuri e salvano la vita dei bambini“, ha dichiarato il governatore Cuomo.