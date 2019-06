Valanga travolge alpinisti italiani in Pakistan: recuperati e portati in salvo

Due operazioni sono state lanciate dai militari pakistani per trarre in salvo i 4 alpinisti italiani sorpresi da una valanga sulla catena dell’Hindu Raj, nel nordovest del Pakistan , e cercare di localizzare i due cinesi mancanti all’appello (Li Haoxin Chen e Ka Kit Ng, dispersi tra il ghiacciaio Liligo e le torri del Trango). Le operazioni di soccorso verranno condotte con l’ausilio di elicotteri, e dipenderanno strettamente dalle condizioni meteo sull’area, ha spiegato Karar Haideri, del Club Alpino del Pakistan.

Valanga travolge italiani in Pakistan: in corso le operazioni per salvarli

