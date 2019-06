La vegetazione verde fluorescente e il bacino scuro: il lago Valencia visto dallo spazio [FOTO]

La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra al lago Valencia, nel nord del Venezuela.

Questa immagine a falsi colori è stata elaborata in un modo tale da far apparire la vegetazione del Parco Nazionale Henri Pittier, a nord del lago, di colore verde fluorescente. Questa vivace colorazione contrasta con il colore scuro del lago.

Con una superficie di 370 kmq, il lago di Valencia si è formato alcuni milioni di anni fa e costituisce oggi un bacino idrico per la città di Valencia sulle sponde occidentali, e per la città di Maracay su quelle orientali.

Sfortunatamente, l’afflusso di acque reflue non trattate provenienti dai terreni agricoli e industriali circostanti ha portato all’inquinamento del lago. Il bacino ora soffre del fenomeno della fioritura delle alghe e tra il 1960 ed il 1990 ha perso oltre il 60% delle sue specie ittiche autoctone.

È proprio presso questo lago che il naturalista ed esploratore tedesco Alexander von Humboldt ha potuto testimoniare come il comportamento umano possa causare danni al nostro ecosistema naturale ed al clima. Durante i suoi viaggi, alla fine del XVIII secolo, egli notò il terreno arido circostante che era stato bonificato per piantagioni e colture di zucchero e di tabacco. Attribuì la diminuzione del livello delle acque del lago al cambiamento climatico.

“Quando le foreste vengono distrutte, le sorgenti vengono completamente prosciugate“, scrisse nel suo diario di viaggio, intitolato Relation historique du voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent (1814-17). “I letti dei fiumi si trasformano in torrenti ogni volta che cadono grandi piogge sulle alture … Quindi ne deriva che la distruzione delle foreste, la mancanza di sorgenti permanenti e l’esistenza di torrenti, sono tre fenomeni strettamente collegati tra loro“.

L’attuale scarsa qualità delle acque del lago di Valencia impedisce lo sviluppo del turismo e di attività ricreative nella regione.

Sentinel-2, del programma europeo Copernicus, è una missione a due satelliti. Ogni satellite ha a bordo una telecamera ad alta risoluzione che fornisce immagini della Terra in 13 bande spettrali. La missione è principalmente utilizzata per tracciare i cambiamenti nel modo in cui il territorio viene utilizzato e per monitorare la salute della vegetazione.