Veicoli elettrici: record in Europa per il nuovo Nissan e-NV200 van, 10mila ordini

Il nuovo Nissan e-NV200 van 100% elettrico con batteria da 40 kWh raggiunge il record di ordini in Europa con 10.000 unità a seguito di una richiesta particolarmente elevata da parte di aziende e professionisti.

Il successo di vendite rafforza la leadership di e-NV200 nel segmento dei veicoli commerciali, lo scorso anno infatti è stato il veicolo commerciale a zero emissioni più venduto in 10 mercati in Europa, fra cui Italia, Regno Unito, Norvegia e Paesi Bassi.

Sia Nissan e-NV200 Van sia le versioni per il trasporto passeggeri si confermano come la scelta ideale per i corrieri, i servizi di noleggio e di trasporto di tutta Europa, che registrano nuovi ordini per le flotte di DHL e Chronopost in Europa e di ATM (Azienda Trasporti Milanesi) e IREN (multiutility che opera nell’energia) in Italia.

Destinati sia all’uso commerciale sia personale, la gamma Nissan e-NV200 è un’opzione pratica ed efficiente, che riprende le migliori funzionalità del van NV200 e la tecnologia 100% elettrica di Nissan LEAF, il veicolo elettrico più venduto in Europa nel 2018.

Attraverso il design e l’efficienza della nuova batteria da 40 kWh, la versione con maggiore autonomia di Nissan e-NV200 conserva la medesima capacità di carico di 4,2 m3 di volume o un peso combinato di 705 kg nella variante van.

La nuova batteria da 40 kWh offre il 60% di autonomia in più rispetto alla versione precedente, con una percorrenza fino a 200 km nel ciclo combinato e fino a 301 km nel ciclo urbano secondo il ciclo di omologazione WLTP**

Nissan e-NV200 dispone di diverse soluzioni per la ricarica; oltre a quella domestica con presa standard, i clienti possono usare una wall box con il carica batterie di bordo da 7 kW o infine utilizzare le colonnine di ricarica rapida per passare dal 20% all’80% della carica in soli 40-60 minuti.**

Paolo D’Ettore, Direttore LCV Business Unit di Nissan Europa, ha affermato: “Il successo di e-NV200 dimostra che abbiamo il prodotto giusto al momento giusto. L’accelerazione dell’elettrificazione della flotta, specialmente nei centri cittadini, è una sfida per i nostri clienti e vogliamo offrire quindi la migliore soluzione per favorire la transizione verso la mobilità elettrica.

Nissan e-NV200 è il veicolo commerciale perfetto per aiutare le aziende a ottimizzare il loro lavoro e contribuire a un futuro più sostenibile.”

Dal lancio nel 2014, Nissan e-NV200 ha registrato un grande successo di vendite in tutta Europa, con oltre 25.000 nuovi veicoli consegnati ai clienti di cui 1.500 in Italia con una quota di oltre il 40% del mercato nazionale dei veicoli commerciali a zero emissioni. Insieme a Nissan LEAF, Nissan e-NV200 è parte della roadmap strategica Nissan Intelligent Mobility che ridefinisce il modo in cui i veicoli sono guidati, alimentati e connessi con la società.

*WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedures): Autonomia ottenuta con una serie di prove uniformi e ripetibili previste dalla normativa europea CE 715/2007). Il nuovo Ciclo WLTP si basa su dati reali di guida, migliorando la rispondenza dei dati alle performance effettive su strada, tenendo conto di tempi più lunghi e velocità superiori, fornendo valori collegati all’utilizzo in autostrada, cittadino e combinato. I dati si riferiscono alle singole versioni dello stesso modello, per garantire una più attendibile corrispondenza alla realtà.

Fattori che incidono sull’autonomia

L’autonomia effettiva dipende da diversi fattori quali, ad esempio, la velocità di guida e il tipo di strada (percorso urbano, extra-urbano, autostrada); la tipologia di percorso (salita, discesa, pianura); la temperatura esterna e l’uso del climatizzatore; lo stile di guida (ecologico, costante, sportivo).

**I dati riportati si riferiscono alla batteria da 40 kWh. I tempi dipendono dalle condizioni di ricarica, ovvero: tipo di caricatore e condizioni, temperatura della batteria, temperatura ambiente nel punto di utilizzo. La ricarica domestica (o in ufficio) indicata richiede l’uso di una unità di ricarica a parete da 32 A / 6,6 kWh (7 kW). I tempi indicati per la ricarica rapida prevedono l’uso del sistema di ricarica rapida CHAdeMO.