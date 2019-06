Venezia, barca si rovescia nella laguna: 4 feriti, uno grave

Paura a Venezia dove quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave per sindrome da annegamento, in un incidente nautico nella laguna. Secondo le prime informazioni, la barca si sarebbe rovesciata da sola all’altezza della bocca di porto di Malamocco, facendo finire in acqua gli occupanti. I quattro sono stati soccorsi prima da un’altra imbarcazione di passaggio che ha fatto scattare l’allarme e poi sono stati recuperati dai sanitari del Suem 118 e dai Vigili del fuoco. In corso le indagini per accertate le cause dell’incidente.