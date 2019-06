Vesuvio: accordo Molise-Campania per il piano evacuazione

Ieri, a Palazzo S. Lucia a Napoli, con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli e i governatori delle altre Regioni, il vice presidente della Giunta regionale Vincenzo Cotugno, delegato dal governatore Donato Toma, ha partecipato alla cerimonia ufficiale per la sottoscrizione dei protocolli tra Regione Molise, Regione Campania e i Comuni di Massa di Somma e Monte Di Procida, definiti dal Coordinamento nazionale della Protezione civile per la messa a punto del piano di evacuazione.

“Si tratta di accordi di solidarieta’ nella forma dei gemellaggi – spiega Cotugno – sottoscritti tra i vari enti relativamente al rischio eruzione dei siti vulcanici del Vesuvio e dei Campi Flegrei. Dopo decenni di studi ed intese finalmente il piano operativo di emergenza per l’evacuazione entro 12 ore dall’evento, per oltre 2 milioni di persone, e’ pronto. Ci auguriamo che tali protocolli debbano rimanere inattuati, ma una buona amministrazione deve necessariamente programmare e prevenire. Un plauso, dunque, alla Protezione civile per essere riuscita in questo difficile compito. Il Molise c’e’ – conclude – fiero delle sue tradizioni di accoglienza e pronto a fare la sua parte, sempre riconoscente nel ricordo della straordinaria solidarieta’ ricevuta in occasione del terremoto del 31 ottobre 2002 a San Giuliano di Puglia”.