Viaggio nell’Italia del Giro, dalla Fiera all’Arena

Dalla Fiera all’Arena: poco più di quindici chilometri per chiudere, a Verona, il Giro d’Italia 2019, passando per le Torri Massimiliane, note anche come Torricelle. Un’ultima tappa percorsa anche da Edoardo Camurri e dal suo “Viaggio nell’Italia del Giro”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 2 giugno alle 14.00 su Rai2 e alle 18.30 su Rai Storia.

Tra gli incontri di Camurri, quello con Vittorino Andreoli, per parlare di psicanalisi e arte. E arte è anche quella di Cibo, un street artist che “corregge” gli imbrattamenti di simboli nazisti sui muri, trasformandoli in immagini gioiose di cose da mangiare. Sempre in tema di cibo, c’è anche la storia degli operai che per mesi, dopo il fallimento della propria azienda, hanno nutrito quotidianamente e con cura il lievito madre, fondamentale per salvare lo storico pandoro. Si torna a pedalare, infine, con Palmiro Masciarelli, per dieci anni gregario di Francesco Moser.