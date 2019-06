Viaggio alla scoperta del delta del fiume Lena, il più grande dell’Artide: FOTO dallo Spazio

La missione Copernicus Sentinel-1 ci porta sopra al delta del fiume Lena, il più grande delta dell’Artide.

Con i suoi quasi 4.500 km, il Lena è uno dei fiumi più lunghi del mondo. Il fiume nasce da un piccolo lago di montagna nel sud della Russia e scorre verso nord prima di tuffarsi nel Mar Glaciale Artico, attraverso il Mare di Laptev.

Il fiume è visibile nel colore giallo brillante, mentre si divide e si dirama in molti diversi canali prima di snodarsi serpeggiando verso il mare. I sedimenti trasportati dalle acque scorrono attraverso una pianura, creando il delta del Lena. Centinaia di piccoli laghi e stagni sono visibili come puntini intorno alla tundra.

Questa immagine a falsi colori è stata acquisita il 14 gennaio 2019, il picco dell’inverno artico, e mostra una grande quantità di ghiaccio nelle acque che circondano il delta. Crepe sono visibili nel ghiaccio color turchese, nella parte superiore dell’immagine, e si possono riconoscere anche diversi iceberg che galleggiano nelle acque del Mar Glaciale Artico sulla destra. Della neve è inoltre visibile, in giallo, sulle montagne che si trovano nella parte bassa dell’immagine.

La tundra del delta, ricoperta di neve, rimane congelata per gran parte dell’anno prima di sciogliersi e fiorire trasformandosi in una fertile area umida nel corso della breve estate polare – 32.000 km quadrati di paradiso per la fauna artica. Cigni, oche e anatre sono solo alcuni degli uccelli migratori che si riproducono nella fertile zona umida che ospita inoltre pesci e mammiferi marini.

Nel 1995, la Riserva del Delta del Lena è stata ampliata, diventando la più vasta area protetta della Russia.

I due satelliti gemelli della missione Copernicus Sentinel-1 hanno a bordo degli strumenti radar capaci di vedere attraverso nuvole e pioggia, e al buio, che forniscono immagini della superficie terrestre sottostante. Questa caratteristica è particolarmente utile per fornire immagini satellitari ai servizi di emergenza in presenza di condizioni atmosferiche estreme, oppure per monitorare aree soggette a lunghi periodi di oscurità, in questo caso, l’Artide.