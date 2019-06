Vicenza: salvato escursionista in difficoltà, l’uomo si era perso in un bosco in località Gastagh

L’uomo, un sessantenne di Gorizia, era partito dal centro abitato di Gallio assieme alla moglie, per una passeggiata lungo la mulattiera in località Gastagh. La coppia successivamente si era separata e lui aveva proseguito seguendo un sentiero nel bosco, fino a perdere l’orientamento a causa degli alberi abbattuti dalla tempesta di ottobre. Alle 12.15 la centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago (Vicenza) per un escursionista in difficoltà.

Fortunatamente dopo essersi messo in contatto con un volontario del posto, dalla descrizione del percorso si è capito dove poteva trovarsi, qualche centinaio di metri sopra la strada, e gli sono state date indicazioni su come raggiungere nuovamente la mulattiera, mentre un soccorritore gli andava incontro in macchina. Poco dopo i due si sono trovati, l’allarme è rientrato e l’escursionista è tornato autonomamente.