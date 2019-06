Violenta scossa di terremoto nel Pacifico: rientrato l’allarme tsunami

E’ rientrato l’allarme tsunami in Nuova Zelanda dopo il terremoto di magnitudo 7.2 (dati USGS) che ha colpito le isole Kermadec, un arcipelago a circa 872 km dalla città neozelandese di Ngurunguru.

Il Ministero della Protezione civile neozelandese inizialmente non aveva escluso la possibilità di un innalzamento del livello del mare, anche se minimo.

Dopo avere previsto “una minaccia per spiagge, porti, estuari e piccole attività nautiche” la Protezione civile ha cancellato l’allerta. Il Centro allarme tsunami del Pacifico ha avvertito che comunque “possono registrarsi piccole fluttuazioni del livello del mare nelle zone più vicine all’epicentro“.