Virus Ebola: caso sospetto in Kenya, è allerta

E’ allerta in Kenya per un sospetto caso di Ebola, una paziente con sintomi della febbre emorragica ricoverata in un ospedale di Kericho: la donna è in isolamento e l’ospedale ha adottato tutte le precauzioni affinché abbia contatti minimi con il personale.

La scorsa settimana in Uganda sono morte due persone a causa del virus che si è propagato nel Paese dalla Repubblica Democratica del Congo, dove l’epidemia in atto ha causato oltre un migliaio di morti dall’agosto dello scorso anno.