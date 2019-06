Vodafone down in tutt’Italia: rete fissa e mobile non funzionano [AGGIORNAMENTI LIVE]

In Italia Vodafone è colpita da un malfunzionamento che interessa sia la rete fissa sia quella mobile. Da circa un’ora il sito Downdetector sta registrando numerose segnalazioni, con picchi di oltre 8mila, che si concentrano nelle citta’ piu’ grandi e in particolare a Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo. Numerose le segnalazioni degli utenti anche su Twitter, dove l’hashtag #vodafonedown è al numero uno tra i trending topic e scalza #RadioRadicale. Le lamentele riguardano i clienti privati e business. La compagnia non ha ancora fatto annunci in merito.

Subito indennizzi automatici in favore degli utenti coinvolti dal disservizio. A chiederli è il Codacons, a seguito dei malfunzionamenti sulle rete Vodafone che stanno interessando sia la rete fissa sia quella mobile in tutta Italia. “Migliaia di utenti non riescono ad utilizzare i servizi telefonici o a navigare su internet a causa del black out di Vodafone“, spiega il presidente Carlo Rienzi. “Un disagio che puo’ trasformarsi in un vero e proprio danno per chi usa il telefono fisso o mobile per lavoro o affari. Per tale motivo invitiamo formalmente Vodafone a riconoscere ai propri clienti coinvolti nel disservizio un indennizzo diretto, attraverso bonus in denaro su conti telefonici e schede ricaricabili, proporzionale al tempo in cui la rete fissa e mobile e’ stata inutilizzabile o ha funzionato a singhiozzo“, conclude.