Vulcani e foreste lussureggianti: El Salvador vista dallo spazio [FOTO]

La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra El Salvador, la nazione più piccola e più densamente popolata dell’America Centrale. Acquisita il 30 gennaio 2019, questa immagine a falsi colori è stata processata in modo da far apparire la vegetazione di colore rosso.

Il lago Guija, visibile in alto a sinistra nell’immagine, sorge lungo il confine tra El Salvador e lo stato del Guatemala. Il lago un tempo faceva parte dell’Impero Maya e la leggenda narra che nasconda anche una città sotto le sue acque.

El Salvador sorge sull’estremità orientale dell’Anello di Fuoco del Pacifico, e sebbene sia una nazione piccola, ospita 25 vulcani. Il complesso vulcanico del Parco Nazionale di Cerro Verde si può riconoscere in basso a sinistra nell’immagine, punteggiato da nuvole.

Il Parco Nazionale di Cerro Verde si trova ad oltre 2.000 metri sul livello del mare. È sede di un gruppo di tre vulcani circondati da una lussureggiante foresta pluviale. Santa Ana, il più alto vulcano della nazione, è chiaramente visibile con la sua vetta circolare.

Izalco, situato direttamente sotto Sana Ana, nacque nel 1770 ed ha eruttato oltre 50 volte da allora. Il suo strano colore e la sua forma sono dovuti a queste frequenti eruzioni.

Il grande specchio d’acqua alla destra dell’Izalco è il lago Coatepeque, uno dei più grandi laghi craterici della nazione. Ospita una grande varietà di forme di vita acquatica e conserva tracce di antica attività vulcanica, come sorgenti di acqua calda e fessure nel suolo da cui fuoriesce vapore, conosciute come “fumarole”.

Il grande vulcano nella parte destra dell’immagine è chiamato San Salvador. È adiacente alla capitale, con cui condivide il nome. La città si estende fino in prossimità del vicino lago Ilopango, che occupa il cratere di un vulcano estinto.

Copernicus Sentinel-2 è una missione a due satelliti. Ciascun satellite è dotato di una telecamera ad alta risoluzione che produce immagini della Terra in 13 differenti bande spettrali. La missione viene principalmente utilizzata per tracciare i cambiamenti nel modo di utilizzo del territorio e per monitorare lo stato di salute della vegetazione.