A 40mila piedi sopra il Polo Nord, i passeggeri Emirates potranno usufruire del Wi-Fi

I passeggeri di Emirates diretti negli Stati Uniti potranno presto usufruire del Wi-Fi, della connettività per i servizi mobili e della trasmissioni TV in diretta, anche volando a 40.000 piedi sopra il Polo Nord e il Circolo Polare Artico.

Emirates è uno dei leader della connettività in volo, con tutti i suoi aeromobili collegati con Wi-Fi, servizi voce e SMS. Tuttavia, sui suoi voli per gli Stati Uniti, che sorvolano spesso la regione polare, i passeggeri possono ritrovarsi senza connettività fino a 4 ore. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte dei satelliti sono geostazionari e situati sopra l’equatore e, quindi, le antenne degli aerei non possono vedere il satellite quando si trovano nell’estremo nord, a causa della curvatura della terra.

Il partner di Emirates Inmarsat risolverà presto questo problema con l’aggiunta di due satelliti ellittici, fornendo così la copertura necessaria al Polo Nord entro il 2022.

I nuovi satelliti forniranno anche trasmissioni in diretta sui voli Emirates e consentiranno ai clienti di guardare notizie in diretta o sport sulla regione polare. La Live TV di Emirates è attualmente disponibile su 175 velivoli tra cui tutti i Boeing 777 e Airbus 380 selezionati.

Si può definire un servizio molto popolare tra i clienti di Emirates, dato che vengono effettuate mediamente oltre 1 milione di connessioni Wi-Fi a bordo dei voli della compagnia aerea in un mese.

La connessione Wi-Fi è disponibile su tutti gli aeromobili Emirates. I clienti di tutte le classi ricevono 20 MB di dati Wi-Fi gratuiti o l’uso illimitato di app di messaggistica per 2 ore consentendo loro di accedere e rimanere in contatto con amici, familiari o colleghi. I soci Emirates Skywards beneficiano di vantaggi speciali in base al livello di membership e alla classe di viaggio, incluso il Wi-Fi gratuito quando si viaggia in First Class o in Business Class.

Emirates investe continuamente per migliorare la propria larghezza di banda a bordo, aggiornando le soluzioni di connettività della flotta. E’ la compagnia aerea più all’avanguardia ed innovativa quando si tratta di connettività e intrattenimento in volo. Infatti, è stata la prima compagnia aerea a consentire l’uso del cellulare in volo nel 2008 e la prima ad installare schermi TV in ogni posto a sedere su tutti gli aeromobili della sua flotta nel 1992. Oggi la compagnia aerea offre uno dei sistemi di intrattenimento a bordo più all’avanguardia esistenti. ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo di Emirates, offre oltre 4.000 canali di intrattenimento, inclusi oltre 1.000 film provenienti da tutto il mondo. Questa impareggiabile varietà di contenuti continuerà a crescere, offrendo ai clienti Emirates ancora più scelta.