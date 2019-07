I 50 anni dello Sbarco sulla Luna in un’INFOGRAFICA: le informazioni chiave e tante curiosità

Alle 22:17 del 20 luglio 1969 l’astronauta NASA Neil Armstrong ha compiuto un “piccolo” passo con il quale ha lasciato il modulo spaziale “Eagle” e ha messo piede sulla Luna. La missione ripaga gli Stati Uniti dei primi insuccessi nella corsa alla spazio che, con lo Sputnik e con Gagarin, avevano visto la prevalenza dei sovietici.

L’equipaggio dell’Apollo 11 ha lasciato sul satellite una targa di acciaio inossidabile, per commemorare lo sbarco: “Here men from the Planet Earth first set foot upon the moon, July 1969, A.D. We came in peace for all mankind“, (“Qui, uomini dal pianeta Terra per primi posero piede sulla Luna, luglio 1969 d.C. Siamo venuti in pace, in nome di tutta l’umanità“). La targa raffigura i due emisferi della Terra, ed è firmata dai tre astronauti (Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin) e dall’allora Presidente degli Stati Uniti d’America Richard Nixon.

Dopo gli sbarchi del programma Apollo, nessun essere umano ha più camminato sulla Luna.

Di seguito un’infografica che racchiude le informazioni chiave della missione e una serie di curiosità che la riguardano.