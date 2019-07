Roma, 21 lug. (AdnKronos) – Un pullman senza passeggeri è andato in fiamme all’altezza del km 271 sulla A1. Il tratto dell’autostrada Milano-Napoli compreso tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima, in direzione di Bologna, è stata poi riaperto poco prima delle 18. Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Calenzano e procedere lungo la Strada Militare Barberinese tramite cui rientrare in A1 a Barberino.