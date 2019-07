Abusivismo: blitz Goletta Verde a Triscina, Legambiente ‘non fermare abbattimenti’ (2)

(AdnKronos) – Sono 45, su 85 già finanziati, sottolinea Legambiente, gli edifici abbattuti durante la gestione commissariale del Comune di Castelvetrano e sono già pronte le carte per ulteriori 90 abbattimenti. “La nuova amministrazione comunale – dice Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia – segua il solco tracciato dai commissari e dia continuità al loro lavoro, verso il ripristino della legalità”. Gli stessi commissari, rileva Zanna, avevano individuato altri “270 immobili non presenti in una foto aerea del 1978. Si proceda ai controlli anche su quelli, considerando che le verifiche a campione effettuate mesi fa ci hanno raccontato dell’ennesimo contesto di abusivismo diffuso”.