Aereo atterra senza carrello e perde carburante all’aeroporto di Asiago

Poco prima delle 11:30, i vigili del fuoco sono intervenuti presso l’aeroporto turistico di Asiago per una perdita di carburante causata dall’atterraggio senza carrello di aereo ultraleggero proveniente da Ozzano (Bo): illesa la coppia a bordo di nazionalità tedesca.

La squadra dei pompieri del distaccamento dell’altopiano congiuntamente alla squadra di emergenza dell’aeroporto hanno tamponato la perdita di carburante, prodottasi da un’ala durante il contatto con la pista. Il carburante presente nelle ali è stato travasato su degli idonei contenitori. L’aereo, un VL3 Evolution, è stato successivamente issato da un carrello gru per liberare la pista di volo di nuovo fruibile dopo l’incidente aereo. Le cause del sinistro sono al vaglio dei tecnici dell’ente aeronautico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13.