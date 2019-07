Agricoltura, risorse idriche e siccità: Copernicus rilascerà un nuovo dataset per l’osservazione del suolo

Copernicus Climate Change Service (C3S), realizzato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (ECMWF) per conto dell’Unione Europea, ha pubblicato un nuovo sistema informativo destinato a migliorare la gestione della terra e delle risorse idriche: ERA5-Land.

C3S, che fa parte di Copernicus, il programma di punta dell’UE per l’osservazione della Terra, ha lanciato il dataset ERA5-Land. Si tratta di un dataset unico nel suo genere, che fornisce informazioni globali, orarie, storiche e ad alta risoluzione sulla terra, con l’obiettivo di offrire una visione più accurata delle risorse idriche e dei cicli energetici. I dati saranno disponibili sul Climate Data Store di Copernicus, che è liberamente consultabile dai decisori politici, dalle organizzazioni, dalle imprese, dagli scienziati e dai singoli individui. Lo scopo è quello di aiutare i sopracitati soggetti a prendere decisioni e scelte riguardanti problematiche connesse ai cambiamenti climatici, basandosi su dati concreti.

Inizialmente pensato per il periodo dal 2001 al 2018, ERA5-Land sarà di particolare aiuto per l’industria agricola e per la gestione delle risorse idriche, in quanto fornisce informazioni rilevanti, come: la struttura della temperatura del suolo, la probabilità di nevicate nelle regioni alpine e la previsione sulla siccità.

Prevedendo circa 50 variabili, i dati di ERA5-Land simulano tutte le aree terrestri del Pianeta, usando modelli digitali sofisticati, così da creare una rappresentazione coerente valida per più decadi.

ERA5-Land si basa sulla componente terrestre derivata dal recente programma ERA5 climate dataset, che rianalizza le condizioni metereologiche ogni ora, andando indietro nel tempo fino al 1979, fornendo analisi ad alta risoluzione.

“Il bisogno di fornire informazioni utili per trovare soluzioni ai problemi della deforestazione, della cattiva gestione dell’agricoltura, dell’eccessivo sfruttamento del bestiame, delle cattive pratiche d’irrigazione e, ovviamente, dei cambiamenti climatici, è ora più importante che mai”, spiega Joaquín Muñoz Sabater, Reanalysis Scientist di Copernicus Climate Change Service e responsabile della produzione del nuovo dataset. “Tutti i settori che si basano sulla terra, come l’agricoltura o la gestione idrica, potranno beneficiare di questo nuovo data base ad accesso libero che offre dati chiari, ad alta risoluzione. ERA5-Land fornisce una visione coerente sul cambiamento della superficie terrestre lungo i diversi decenni”.