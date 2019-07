Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Quindi il gruppo Benetton gestirà Alitalia. Ottima scelta in termini di qualità del management e di solidità dell’investitore. Ma dopo tutto quello che hanno detto dei Benetton, come fanno Di Maio e Toninelli a non vergognarsi? Sono semplicemente ridicoli”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi.