Allerta Caldo in Emilia-Romagna: domani “temperature estreme”

“La presenza di un’estesa area anticiclonica di origine africana determina condizioni di tempo stabile; questo comporta che, sia per la giornata odierna 23 luglio, sia per la giornata di domani 24 luglio, si prevedano temperature massime nelle zone interne di pianura maggiori o uguali a 37 gradi“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’avviso per “temperature estreme” valido “dalle 00:00 del 24 luglio 2019 fino alle 00:00 del 25 luglio 2019”.

“Allerta GIALLA per temperature elevate per le province di: PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA.“