Allerta Caldo in Emilia-Romagna: nuovo avviso per “temperature estreme”

“Per la giornata odierna, giovedì 25 luglio e per la giornata di venerdì 26 luglio si prevedono temperature massime diffuse superiori a 37°C su tutte le aree di pianura ad esclusione della fascia costiera, mentre sulle provincie di Reggio-Emilia, Modena, Bologna e Ferrara sono previsti valori attorno ai 38°C. Si segnala inoltre la possibilità di rovesci sparsi che potranno assumere anche carattere temporalesco“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un avviso per “temperature estreme” valido “dalle 12:00 del 25 luglio 2019 fino alle 00:00 del 27 luglio 2019“.

“Allerta ARANCIONE per caldo per le province di: PR, RE, MO, BO, FE, RA; GIALLA per caldo per le province di: PC, PR, RA, FC, RN“.