Allerta Caldo in Liguria: domani picchi fino a +39°C, avviso meteo per disagio fisiologico

Il Centro Meteo Arpal ha emesso un avviso meteo per disagio fisiologico da caldo relativo alla giornata di domani, giovedì 25 luglio.

Infatti oggi, mercoledì 24, avremo una persistenza di temperature superiori alla media del periodo, con valori massimi che localmente supereranno i 35 gradi nelle valli interne e nelle aree urbane mentre lungo le coste sarà protagonista l’afa. Domani, giovedì 25, l’ondata di caldo raggiungerà il suo apice con temperature massime che, sulla costa, raggiungeranno e localmente supereranno i 35 gradi e sensazione di afa persistente. Nelle valli interne si avranno locali picchi intorno ai 38-39 gradi. Per venerdì 26 luglio, l’approssimarsi di una perturbazione determinerà un parziale calo delle temperature, accompagnato tuttavia da valori di umidità in rialzo. Al momento (ma la situazione verrà rivalutata domani) si prevede un moderato disagio fisiologico per caldo su tutta la regione almeno fino al pomeriggio, più spiccato nelle zone urbane e nelle valli interne poco ventilate.

Per il fine settimana è confermato al momento il transito di una perturbazione le modalità e gli effetti del suo passaggio sulla regione sono ancora tutti da valutare.

Per i dettagli l’avviso meteo completo si trova all’indirizzo http://servizi-meteoliguria.arpal.gov.it/level2/meteoidrofree/vigilanzaAvviso.pdf

Nella notte appena trascorsa da segnalare la stazione Omirl di Corniolo, nel comune di Riomaggiore (La Spezia) dove il termometro, poco dopo la mezzanotte, ha segnato 30.0 gradi per poi scendere fino a 25.8.

Ma ci sono stati altri valori particolarmente significativi: Sciarborasca (Genova) alle 6.00 segnava 29.2, ma, alle 2.00, Genova Centro Funzionale ha toccato anche 29.7. Nelle altre province spiccano i 28.3 di Cipressa (Imperia) e i 27.4 di Cenesi (Cisano sul Neva, Savona).

Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia scarti minimi e valori decisamente elevati: a Genova Centro Funzionale termometro, da mezzanotte, tra 27.5 e 29.7, a Savona Istituto Nautico tra 26.3 e 27.2, a Imperia Osservatorio Meteo Sismico tra 24.9 e 27.0, a La Spezia tra 25.5 e 27.5. Si tratta, per le minime, di temperature tra i 5 e i 7 gradi superiori alla media climatologica del periodo.

Alle 11.15 da segnalare i 36.7 gradi di Pian dei Ratti (Genova) e i 36.0 di Rocchetta Nervina (Imperia). Nelle città capoluogo, sempre alle 11.15, ecco temperature e tassi di umidità: Imperia Osservatorio Meteo Sismico 28.4 (umidità 68%), Savona Istituto Nautico 31.8 (umidità 52%), Genova Centro Funzionale 33.5 (umidità 49%), La Spezia 30.3 (umidità 59%).