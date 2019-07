Allerta Caldo in Sardegna: bolla africana sull’Isola, punte di +42°C

Il Centro polifunzionale decentrato della Protezione civile della Regione Sardegna ha emesso un’allerta meteo per alte temperature: “Dal pomeriggio di oggi e fino alla giornata di lunedì prossimo 9 luglio si prevede sulla Sardegna un ulteriore e graduale aumento delle temperature. In particolare – si spiega in una nota – nel pomeriggio di oggi le temperature saranno molto elevate nelle zone interne, mentre da sabato a lunedì si prevedono massime molto elevate anche sulla Sardegna meridionale e su quella orientale“. La situazione sarà caratterizzata “da un campo di alta pressione che si spingerà dall’Africa verso il Mediterraneo centro-occidentale e da un sistema ciclonico in lento movimento dall’Oceano Atlantico verso la penisola Iberica. L’azione combinata di tali strutture bariche favorirà l’afflusso di aria calda di origine africana sul Mediterraneo Centro- Occidentale“.