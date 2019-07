Allerta Meteo Abruzzo: criticità arancione per rischio idrogeologico nel weekend, torna l’incubo maltempo estremo dei giorni scorsi

Dopo una brevissima pausa il maltempo torna a colpire l’Italia. Il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile lancia l’allerta per domani e dopodomani: sicuramente arriverà la pioggia, ma non è escluso che possa verificarsi ancora l’Apocalisse di maltempo di due giorni fa. “Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate e raffiche di vento“. Questo l’avviso diramato con l’allerta arancione per il rischio idrogeologico nelle zone costiere e dell’Alto Sangro, come riporta il responsabile del Centro funzionale, Antonio Iovino. A partire dalle prime ore di domani e fino alla mezzanotte di domenica a rischio grosse precipitazioni e fenomeni atmosferici sono i bacini Tordino-Vomano, quello del Pescara, dell’Alto e del Basso Sangro. Nella zona dell’Aterna e della Marsica l’allerta è invece gialla. La Sala operativa e il Centro funzionale seguiranno l’evolversi della situazione attraverso il volontariato di Protezione civile, la rete radar meteo e la rete regionale in telemisura. Ai Comuni è stato già raccomandato di predisporre tutte le misure previste dai piani di emergenza e di vigilare il territorio con particolare riferimento alla corretta tenuta dei reticoli idrografici e del funzionamento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Le norme comportamentali e di autoprotezione per i cittadini sono consultabili sul sito web www.allarmeteo.regione.abruzzo.it alla sezione Allerte e segnalazioni.